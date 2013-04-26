При пожаре в психиатрической больнице под Москвой погибли 38 человек

Жертвами пожара в психоневрологической клинике в Подмосковье стали 38 человек - МВД

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

"Из 41 человека, которые были в здании на момент пожара, трое вышли самостоятельно, обнаружено 12 тел, Судьба 26 остается неизвестной", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, пожар начался в ночь на пятницу в 2.23. На момент прибытия пожарных здание размерами 35х12 метров горело по всей площади.