При пожаре в психиатрической больнице под Москвой погибли 38 человек
03:55, 26 апреля 2013Мир
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Жертвами пожара в психоневрологической клинике в поселке Раменье Дмитровского района Подмосковья стали 36 человек.
Жертвами пожара в психоневрологической клинике в Подмосковье стали 38 человек - МВД
Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.
"Из 41 человека, которые были в здании на момент пожара, трое вышли самостоятельно, обнаружено 12 тел, Судьба 26 остается неизвестной", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, пожар начался в ночь на пятницу в 2.23. На момент прибытия пожарных здание размерами 35х12 метров горело по всей площади.
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