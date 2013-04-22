Названа причина массового расстрела в Белгороде (фото, видео)

Об этом сообщила РИА Новости представитель управления СК РФ по области Елена Козырева.

Ранее об обстоятельствах ЧП не сообщалось, было известно лишь, что некий мужчина устроил беспорядочную стрельбу сначала на улице, а затем и в магазине "Охота"около 14.00.

"Разбойное нападение произошло на оружейный магазин "Охота". В результате происшествия погибли пять человек, один ранен", - уточнила Козырева. Удалось ли что-либо похитить из магазина, пока неясно.

По ее словам, возможно, нападавший был не один. Оперативники работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.