Названа причина массового расстрела в Белгороде (фото, видео)
15:23, 22 апреля 2013Мир
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Неизвестный, возможно с сообщником, убил пять человек в Белгороде в понедельник в ходе разбойного нападения на оружейный магазин.
Причиной нападения стал налет на магазин / Фото: vk.com
Об этом сообщила РИА Новости представитель управления СК РФ по области Елена Козырева.
Ранее об обстоятельствах ЧП не сообщалось, было известно лишь, что некий мужчина устроил беспорядочную стрельбу сначала на улице, а затем и в магазине "Охота"около 14.00.
"Разбойное нападение произошло на оружейный магазин "Охота". В результате происшествия погибли пять человек, один ранен", - уточнила Козырева. Удалось ли что-либо похитить из магазина, пока неясно.
По ее словам, возможно, нападавший был не один. Оперативники работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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