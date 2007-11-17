За последний год из Великобритании эмигрировали 400 тысяч человек, пишет британская The Telegraph со ссылкой на Национальное статистическое бюро. Каждые три минуты из страны уезжает один британский подданый. Такого не было на протяжении последних 50 лет.

Более 50 процентов покидающих Великобританию направляются в четыре страны: Австралию, Новую Зеландию, Францию и Испанию.

По данным британского Института исследований социальной политики (Institute for Public Policy Research - IPPR), за пределами Великобритании проживает каждый двенадцатый подданый Соединенного королевства.

При этом в ближайшие пять лет страну, по данным IPPR, намерены покинуть еще миллион человек. Как отмечает The Telegraph, причины, по которым британцы оставляют родину, пока изучены слабо.

Тем не менее уезжают в основном люди в возрасте, которые уже уходят на заслуженный отдых, в то время как молодые, как правило, остаются работать.

Одновременно рекордной цифры достигло число иммигрантов, ежегодно приезжающих в Великобританию: за прошедший год впервые за всю историю оно перевалило за полмиллиона и составило 510 тысяч человек.

При этом статистика не учитывает приезжих из ЕС, прежде всего из стран Восточной Европы, которые едут в Великобританию на заработки. Тем не менее большинство иммигрантов приезжают из стран Британского содружества, таких как Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка.

Всего после прихода к власти лейбористов в 1997 году, провозгласивших политику "открытых дверей", в Великобританию въехали четыре миллиона иммигрантов, а уехали всего 1,6 миллиона. За этот же период страну покинули 1,8 миллиона британцев.

Лента.ру