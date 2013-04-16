В столице Венесуэлы начались столкновения с полицией
Столкновения демонстрантов с полицией начались в столице Венесуэлы, полицейские применили слезоточивый газ.
Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Национальный избирательный совет (НИС) признал Николаса Мадуро победившим на выборах. По последним данным, он набрал 50,75% голосов. Кандидат от оппозиции Энрике Каприлес, набравший 48,89% голосов, свое поражение не признает и требует пересчета голосов.
В понедельник Николас Мадуро провозглашен избранным главой государства.
Тысячи сторонников Мадуро собрались рядом со зданием НИС в ожидании своего кандидата, передает РИА Новости. С призывом к гражданам прийти на торжественное мероприятие выступили государственные СМИ. Глава НИС зачитала официальный акт подсчета голосов, свидетельствующий о победе Мадуро на выборах: он будет возглавлять страну в период 2013-2019 годов.
Одновременно тысячи сторонников Каприлеса вышли на улицы Каракаса с кастрюлями и другой железной посудой в руках, чтобы выразить несогласие с результатами выборов.
Вышедшие на улицу люди изо всех сил стучат по кастрюлям. Больше всего участников "кастрюльного бунта" собралось в богатых районах города, где позиции кандидата от оппозиции всегда были сильными. Именно он призвал своих сторонников устроить властям такую акцию протеста.
Помимо кастрюль, протестующие взрывают петарды и затрудняют движение на основных магистралях города.