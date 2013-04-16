В столице Венесуэлы начались столкновения с полицией

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Национальный избирательный совет (НИС) признал Николаса Мадуро победившим на выборах. По последним данным, он набрал 50,75% голосов. Кандидат от оппозиции Энрике Каприлес, набравший 48,89% голосов, свое поражение не признает и требует пересчета голосов.

В понедельник Николас Мадуро провозглашен избранным главой государства.

Тысячи сторонников Мадуро собрались рядом со зданием НИС в ожидании своего кандидата, передает РИА Новости. С призывом к гражданам прийти на торжественное мероприятие выступили государственные СМИ. Глава НИС зачитала официальный акт подсчета голосов, свидетельствующий о победе Мадуро на выборах: он будет возглавлять страну в период 2013-2019 годов.

Одновременно тысячи сторонников Каприлеса вышли на улицы Каракаса с кастрюлями и другой железной посудой в руках, чтобы выразить несогласие с результатами выборов.

Вышедшие на улицу люди изо всех сил стучат по кастрюлям. Больше всего участников "кастрюльного бунта" собралось в богатых районах города, где позиции кандидата от оппозиции всегда были сильными. Именно он призвал своих сторонников устроить властям такую акцию протеста.

Помимо кастрюль, протестующие взрывают петарды и затрудняют движение на основных магистралях города.