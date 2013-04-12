Лукашенко приказал сократить 25% чиновников

17:10, 12 апреля 2013
Мир
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Лукашенко подписал указ о сокращении на 25% количества работников госорганов Беларуси.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ об оптимизации системы государственных органов и численности их работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, данный документ предполагает сокращение количества работников государственных органов и организаций в среднем на 25%.

Как сообщал УНИАН, в январе А.Лукашенко провел совещание по вопросам оптимизации структуры госорганов, на котором заявил о необходимости создания в Беларуси «компактной и эффективно работающей управленческой структуры в системе госуправления».

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