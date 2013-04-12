Лукашенко приказал сократить 25% чиновников
17:10, 12 апреля 2013Мир
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Лукашенко подписал указ о сокращении на 25% количества работников госорганов Беларуси.
Александр Лукашенко подписал указ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ об оптимизации системы государственных органов и численности их работников.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, данный документ предполагает сокращение количества работников государственных органов и организаций в среднем на 25%.
Как сообщал УНИАН, в январе А.Лукашенко провел совещание по вопросам оптимизации структуры госорганов, на котором заявил о необходимости создания в Беларуси «компактной и эффективно работающей управленческой структуры в системе госуправления».
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