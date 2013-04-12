Лукашенко приказал сократить 25% чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ об оптимизации системы государственных органов и численности их работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, данный документ предполагает сокращение количества работников государственных органов и организаций в среднем на 25%.

Как сообщал УНИАН, в январе А.Лукашенко провел совещание по вопросам оптимизации структуры госорганов, на котором заявил о необходимости создания в Беларуси «компактной и эффективно работающей управленческой структуры в системе госуправления».