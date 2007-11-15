Россия полностью вывела свои войска из Грузии

Россия полностью завершила досрочный вывод своих войск из Грузии.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей МАСЛОВ.

Сегодня ночью был отправлен последний железнодорожный воинский эшелон с имуществом переданной Министерству обороны Грузии бывшей 12-й военной базы.

"Таким образом, вывод техники, вооружений и материальных средств российских войск из Грузии, который в соответствии с российско-грузинским соглашением планировалось осуществить в течение 2008 года, завершен досрочно", - сказал генерал.

"Российских войск в Грузии больше нет, там остаются только наши миротворцы, действующие по мандату СНГ в Абхазии, а также входящие в состав смешанных сил с участием Грузии - в Южной Осетии", - подчеркнул А.МАСЛОВ.

Как сообщалось, Россия начала досрочный вывод воинских частей из Грузии в ноябре 2006 года.

Решение о досрочном выводе частей тбилисского гарнизона принято руководством Минобороны в связи с обострением ситуации в столице Грузии и опасениями по поводу возможных провокаций в отношении российских военных. Речь шла о двух базах в Батуми и Ахалкалаки, оставшихся здесь от советских времен.

Грузинские политики утверждали, что наличие в Грузии российских баз с военной точки зрения никакого значения для России больше не имеет.

Отношения двух стран накалились после ареста в Грузии российских военных офицеров, которых обвинили в шпионаже и терроризме. Между тем Россия ввела в отношении Грузии ряд санкций.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ выступил с обличительной речью в адрес РФ в Страсбурге, заявив в Европарламенте, что с курса на интеграцию с ЕС и НАТО его страну не собьет никто, даже Россия, которая никак не может избавиться от имперских амбиций.