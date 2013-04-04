Обама будет возвращать 5% от зарплаты в госбюджет

Такое решение президент США принял в условиях мер по сокращению бюджетных расходов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. В настоящее время зарплата Обамы составляет 400 тысяч долларов в год, она устанавливается законом и не может быть изменена. Однако Обама, желая выразить солидарность с другими госслужащими, пострадавшими от сокращений выплат, решил возвращать часть зарплаты в бюджет.

Меры экономии начали действовать в США с 1 марта. До конца текущего финансового года, планируется сократить расходы федерального бюджета на 85 миллиардов долларов.

Эхо Москвы