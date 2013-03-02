Обама подписал указ секвестре бюджета США

В заявлении Белого дома указано, что на такой шаг глава государства был вынужден пойти после очередного провала переговоров с представителями конгресса, передает РосБизнеКонсалтинг.

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В рамках программы сокращения расходов начиная со 2 марта и по 1 октября с.г. (начало нового фискального года в США) федеральном министерствам и иным ведомствам необходимо сократить свои расходы на 85 млрд долл.