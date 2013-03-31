Папа Римский Франциск впервые отслужил пасхальную мессу

Как сообщает РИА «Новости», утром в преддверии праздничного богослужения понтифик сделал запись в своем микроблоге в Twitter: ”Прими воскресшего Христа в жизнь свою. Даже если ты был далек, сделай малый шаг по направлению к Нему: Он ждет тебя с распростертыми объятиями”.

Место праздничной службы перед главным храмом Римско-Католической церкви по традиции было украшено 40 тысячами тюльпанов, азалий, лилий, гвоздик и других цветов, которые уже в течение четверти века доставляют сюда на Пасху из Нидерландов. В цветочном убранстве преобладали цвета государственного флага Ватикана - желтый и белый.

Совершив божественную литургию, Папа Римский поздравил с праздником кардиналов Римской курии и затем на белом джипе объехал площадь Святого Петра, приветствуя примерно 250 тысяч верующих, приехавших в Ватикан со всех концов света. Автомобиль несколько раз останавливался, чтобы позволить понтифику обнять и поцеловать детей и инвалидов.

В полдень Франциск появился на балконе собора Святого Петра, чтобы поздравить католиков с Пасхой и обратиться к ним с традиционным благословением Urbi et Orbi (”Городу и миру”) и Пасхальным посланием.