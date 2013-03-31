Эйфелева башня вернулась к обычному режиму работы после угрозы теракта
12:51, 31 марта 2013Мир
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Главная достопримечательность Франции - Эйфелева башня - вернулась к штатному режиму работы после угрозы теракта.
Сообщение неизвестного злоумышленника о возможном взрыве оказалось ложным / фото travel-journals.ru
Как сообщает РИА «Новости», информация о взрыве, намеченном на 21.30 по местному времени, поступила в полицию Парижа вечером в субботу.
Эвакуация посетителей башни и ближайших ресторанов началась около 19.00. Всего с места возможного теракта было эвакуировано около 1,4 тыс. человек.
Сообщение неизвестного злоумышленника о возможном взрыве оказалось ложным.
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