Итальянских дизайнеров Дольче и Габбана оштрафовали на 343 миллиона евро

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Corriere della Sera, основатели марки Dolce & Gabbana настаивают на своей невиновности.

Это уже не первый раз, когда Дольче и Габбана становятся объектом внимания со стороны налоговых органов. Споры между дизайнерами и властями начались еще в 2004 году, когда в Люксембурге были созданы две компании, которые, как предполагается, участвовали в схеме ухода от налогов.

С тех пор стороны неоднократно встречались в суде с переменным успехом.