Итальянских дизайнеров Дольче и Габбана оштрафовали на 343 миллиона евро
11:34, 31 марта 2013Мир
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Апелляционный суд Милана признал итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана виновными в уклонении от уплаты налогов, обязав их выплатить штраф в размере 343 млн евро.
Дольче и Габбана обеднеют на 343 млн
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Corriere della Sera, основатели марки Dolce & Gabbana настаивают на своей невиновности.
Это уже не первый раз, когда Дольче и Габбана становятся объектом внимания со стороны налоговых органов. Споры между дизайнерами и властями начались еще в 2004 году, когда в Люксембурге были созданы две компании, которые, как предполагается, участвовали в схеме ухода от налогов.
С тех пор стороны неоднократно встречались в суде с переменным успехом.
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