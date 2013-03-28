В Перу автобус упал в ущелье: погибли не менее 24 человек
09:15, 28 марта 2013Мир
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В Перу пассажирский автобус упал в ущелье глубиной около 100 метров.
В результате катастрофы, причины которой на данный момент неизвестны, погибли не менее 24 человек, еще 18 получили тяжелые ранения, сообщает ИТАР-ТАСС.
Авария произошла на трассе недалеко от города Арекипа, который находится в тысяче километров к югу от столицы Перу - Лимы.
По информации полиции, число погибших может возрасти, поскольку еще не всех пассажиров удалось найти. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
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