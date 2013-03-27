Сирийская оппозиция открыла свое первое посольство

18:54, 27 марта 2013
Мир
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Сирийская оппозиционная коалиция открыла свое первое посольство - в Катаре.

Сирийская оппозиция открыла посольство

Председатель коалиции Муаз аль-Хатиб на церемонии открытия раскритиковал мировое сообщество за "неспособность помочь" повстанцам сбросить Башара Асада, пишет Радио Свобода.

Аль-Хатиб ушел в отставку с должности председателя оппозиционной коалиции Сирии, но пока исполняет обязанности.

Как известно на саммите Арабской лиги на этой неделе в Дохе место Сирии в организации отдали Объединенной оппозиции. Также ЛАГ признала право своих членов оказывать военную помощь сирийским повстанцам.

Россия сегодня назвала эти шаги «антисирийскими», «противоречивыми» и нарушающими международное законодательство.

Иран заявил, что это решение открывает «пример опасного поведения».

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