Сирийская оппозиция открыла свое первое посольство

Председатель коалиции Муаз аль-Хатиб на церемонии открытия раскритиковал мировое сообщество за "неспособность помочь" повстанцам сбросить Башара Асада, пишет Радио Свобода.

Аль-Хатиб ушел в отставку с должности председателя оппозиционной коалиции Сирии, но пока исполняет обязанности.

Как известно на саммите Арабской лиги на этой неделе в Дохе место Сирии в организации отдали Объединенной оппозиции. Также ЛАГ признала право своих членов оказывать военную помощь сирийским повстанцам.

Россия сегодня назвала эти шаги «антисирийскими», «противоречивыми» и нарушающими международное законодательство.

Иран заявил, что это решение открывает «пример опасного поведения».