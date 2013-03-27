Сирийская оппозиция открыла свое первое посольство
18:54, 27 марта 2013Мир
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Сирийская оппозиционная коалиция открыла свое первое посольство - в Катаре.
Сирийская оппозиция открыла посольство
Председатель коалиции Муаз аль-Хатиб на церемонии открытия раскритиковал мировое сообщество за "неспособность помочь" повстанцам сбросить Башара Асада, пишет Радио Свобода.
Аль-Хатиб ушел в отставку с должности председателя оппозиционной коалиции Сирии, но пока исполняет обязанности.
Как известно на саммите Арабской лиги на этой неделе в Дохе место Сирии в организации отдали Объединенной оппозиции. Также ЛАГ признала право своих членов оказывать военную помощь сирийским повстанцам.
Россия сегодня назвала эти шаги «антисирийскими», «противоречивыми» и нарушающими международное законодательство.
Иран заявил, что это решение открывает «пример опасного поведения».
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