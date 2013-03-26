Лига арабских государств разрешила помогать сирийским повстанцам оружием

ЛАГ приняла на саммите в Дохе заявление, в котором говорится о праве арабских государств оказывать военную помощь действующим в Сирии повстанцам, передает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс

В тексте документа, который оказался в распоряжении агентства, говорится, что "каждое государство, входящее в ЛАГ, имеет право по своему желанию поставлять оборонительные средства, в том числе и военные, чтобы оказать поддержку сопротивлению сирийского народа и Сирийской свободной армии (вооруженного крыла сирийской оппозиции)".

В заявлении при этом не уточняется, о каком именно военном оборудовании или технике может идти речь.

В Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По последним данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.