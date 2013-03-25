Медведев возмущен: на Кипре грабят награбленное

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

«Там, по-моему, продолжают грабить награбленное, поэтому нужно понять, во что вся эта история в конечном счёте превратится и каковы будут последствия для международной финансово-валютной системы, а стало быть, и для наших интересов тоже», - сказал Д.Медведев.

Президент РФ Путин приказал правительству провести реструктуризацию предоставленного Кипру до этого кредита в размере 2,5 миллиарда евро.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что российские деньги, которые вложены в кипрские банки нужно разделить на две части. Первая часть, - это средства, которые были выведены из экономики России и с которых не были уплачены налоги. Вторая, большая часть – это легальные средства, находящиеся на депозитах в кипрских банках, добавил он.

По словам И.Шувалова, у российских властей нет точного реестра потерь российских инвесторов на Кипре.

И.Шувалов сообщил, что Россия будет принимать решение о помощи Кипру, когда увидит пакетные договоренности этой страны с Евросоюзом.

«Мы будем окончательное решение принимать после того, когда увидим весь пакет решений со стороны ЕС, Европейского центрального банка, правительства Кипра, Банка Кипра и законодательного органа Республики Кипр. Как только мы в совокупности все решения изучим, мы тогда будем предлагать какие-то меры своей помощи… Но сейчас об этом говорить рано, поскольку ситуация выглядит так в настоящий момент, что никаких дополнительных решений со стороны российского правительства не потребуется», - сказал И.Шувалов.

В то же время он считает, что ситуация на Кипре показала, что российская банковская система надежнее, чем многие европейские банки.

«Никто из инвесторов не должен понимать, что в ЕС есть 100-процентное право собственности. То, что происходит, - это хороший сигнал тем, кто готов перевести свои капиталы в российскую юрисдикцию. Российская банковская система более надежная, чем многие европейские банки», - сказал он.

При этом И.Шувалов выразил опасение по поводу возможного негативного влияния финансового кризиса на Кипре на стабильность европейской валюты.

«При всех заверениях со стороны Еврокомиссии, мы опасаемся, что это может затронуть стабильность евро, стабильность еврозоны и, в принципе, иметь определенные нарастающие волны по ухудшению ситуации в целом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, страны еврозоны, Еврокомиссия, МВФ и ЕЦБ приняли политическое решение о предоставлении Кипру финансовой помощи в размере 10 млрд евро. Согласно решению, будет проведена реструктуризация второго крупнейшего банка острова Laiki bank. Владельцы вкладов до 100 тыс. евро могут рассчитывать на компенсацию своих вкладов. Те же, кто держал в ликвидируемом банке более 100 тыс. евро, потеряют 30% своих вкладов. Таким образом, Кипр сможет избежать дефолта.