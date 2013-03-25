Кипр получит финпомощь от Европы в размере ?10 миллиардов

Политическое решение по финпомощи Кипру, включающее основные ее параметры, было одобрено всеми странами еврозоны, а также институтами, вовлеченными в переговоры — Еврокомиссией, МВФ и ЕЦБ, рассказал глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум по итогам внеочередного заседания совета, прошедшего в воскресенье и в ночь на понедельник, сообщает РИА Новости.

Основными решениями были планы реструктуризации второго крупнейшего банка острова, кредитная помощь Кипру.

Еврогруппа на внеочередном заседании в ночь на понедельник подтвердила размер финпомощи Кипру от еврозоны и МВФ в размере до 10 миллиардов евро, сообщил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

Еврогруппа также согласовала реструктуризацию второго крупнейшего банка Кипра Laiki bank путем разделения его на "хороший" и "плохой" банки, сообщил глава Еврогруппы

Свой вклад в реструктуризацию банка внесут и акционеры, и держатели бондов банка и владельцы незастрахованных депозитов (свыше 100 тысяч евро). Депозиты до 100 тысяч евро не пострадают.

При этом налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в крупнейшем банке Кипра Bank of Cyprus составит до 30%, сообщает Кипрское агентство новостей со ссылкой на источники в правительстве по итогам экстренного заседания Еврогруппы

"Плохой" банк со временем перестанет существовать, говорится в материалах Еврогруппы.

Эта реструктуризация даст вклад в финансовую помощь островному государству в размере 4,2 миллиарда евро, сказал глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

Но тем не менее, власти Кипра должны будут продолжить переговоры с властями России о вкладе в финансовую помощь Кипру, так как это важный аспект поддержки острова, считает глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.