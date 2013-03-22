Си Цзиньпин говорит, что Китай еще никогда так не любил Россию
Российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории, а между лидерами двух государств сложились дружеские отношения, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"У меня складывается такое впечатление, что мы с вами относимся друг к другу всегда с полностью открытой душой. Мы с вами сходимся характерами", - сказал председатель КНР, которого цитирует РИА "Новости".
"Мы с вами хорошие друзья", - добавил он.
Си Цзиньпин отметил, что отношения между двумя странами носят характер полномасштабного стратегического партнерства. "Сегодня китайско-российские отношения переживают наилучший период за свою историю", - добавил он.
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По словам председателя КНР, главной целью его визита в Россию является придание нового импульса отношениям стратегического партнерства. Он отметил, что в ходе переговоров будут рассмотрены как двустороннее сотрудничество, так и ситуация в мире.
Си Цзиньпин отметил, что выбрал Россию первым государством для визита в качестве главы Китая. "Вы первый зарубежный глава государства, с которым я встречаюсь", - добавил он.