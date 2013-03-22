Новый лидер Китая полетел в первый зарубежный визит - в Москву

Перед началом визита президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином еще никогда не были лучше, указывая на более чем двойной рост в двусторонней торговле за последние пять лет, пишет Радио Свобода.

Тот факт, что именно в Россию китайский лидер отправился после избрания, Путин считает признаком «особого характера» стратегического партнерства сторон.

Цель визита - «развить и углубить сотрудничество, конвертировать лучший политический климат в наших двусторонних отношениях в масштабные проекты сотрудничества», - отметил посол России в Китае Сергей Разов.

Участники переговоров в Москве, как ожидается, сосредоточатся на вопросах двусторонней торговли и экспорта энергоносителей из России.