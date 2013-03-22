Новый лидер Китая полетел в первый зарубежный визит - в Москву
Сегодня в Россию с трехдневным визитом прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Это его первая зарубежная поездка в качестве нового лидера Китая.
Перед началом визита президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином еще никогда не были лучше, указывая на более чем двойной рост в двусторонней торговле за последние пять лет, пишет Радио Свобода.
Тот факт, что именно в Россию китайский лидер отправился после избрания, Путин считает признаком «особого характера» стратегического партнерства сторон.
Цель визита - «развить и углубить сотрудничество, конвертировать лучший политический климат в наших двусторонних отношениях в масштабные проекты сотрудничества», - отметил посол России в Китае Сергей Разов.
Участники переговоров в Москве, как ожидается, сосредоточатся на вопросах двусторонней торговли и экспорта энергоносителей из России.