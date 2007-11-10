Госдеп США разочарован поступками Саакашвили

Государственный департамент разочарован введением в Грузии чрезвычайного положения, призывает грузинские власти его отменить и продолжить диалог с оппозицией.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Шон МАККОРМАК на брифинге в Вашингтоне 9 ноября. Стенограмма брифинге размещена на официальном сайте Госдепартамента.

«Мы весьма разочарованы действиями Президента СААКАШВИЛИ, который ввел чрезвычайное положение в стране. Нас также разочаровал тот факт, что парламент поддержал его предложение. Мы считаем, и это наш ясный сигнал, что власти должны немедленно отменить чрезвычайное положение и продолжить диалог с оппозицией, как и обещали», - сказал Ш.МАККОРМАК.

Пресс-секретарь Госдепартамента также сообщил, что такая позиция США будет изложена грузинской стороне в ходе рабочего визита в Тбилиси заместителя помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Мэтью БРИЗА. «Аналогичная позиция касается возобновления функционирования независимых СМИ», - уточнил Ш.МАККОРМАК.

Пресс-секретарь сообщил, что М.БРИЗ планирует провести встречи с представителями грузинского правительства и главой государства Михаилом СААКАШВИЛИ.

Как сообщалось, 7 ноября в Тбилиси полиция разогнала многотысячный митинг оппозиции возле здания парламента, после чего Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Декрет Президента вводит временные ограничения на проведение демонстраций и манифестаций, а также получение и распространение информации. На время действия ЧП на территории страны все телекомпании и радиостанции Грузии, кроме общественного телевидения, прекращают информационные выпуски. Кроме того, сбор и распространение информации запрещается всем электронным и печатным СМИ.

8 ноября, выступая с телеобращением к нации, М.СААКАШВИЛИ пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, поскольку "ситуация быстро стабилизируется".