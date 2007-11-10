Шварценеггер ввел в Калифорнии чрезвычайное положение

Губернатор Калифорнии Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР объявил чрезвычайное положение в связи с разливом нефти у северного побережья штата, сообщает в субботу телерадиовещательная компания Би-би-си.

Введение чрезвычайного положения позволяет направить все возможные ресурсы для борьбы с нефтяным пятном, образовавшимся при разливе около 58 тысяч галлонов нефти (около 220 тысяч литров).

По словам губернатора, чрезвычайное положение было введено, чтобы операция по очистке могла идти, "не теряя ни минуты времени".

Администрация штата заявила, что для борьбы с последствиями аварии были использованы специальные суда для сбора разлившихся нефтепродуктов.

Утечка произошла в среду, когда китайский контейнеровоз врезался в опору моста Сан-Франциско - Окленд.