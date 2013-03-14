В Москве завтра ожидают сильнейший снегопад в истории

Об этом сообщила РИА Новости в четверг специалист центра погоды "Фобос".

"За сутки выпадет около 30 миллиметров осадков. Это может стать самым обильным снегопадом для 15 марта за все 130 лет истории метеонаблюдений. Так, в 1966 году в этот день выпало 22 миллиметра осадков", — сказала синоптик, отметив, что месячная норма осадков составляет 34 миллиметра.

По ее словам, ночью ожидаются метель со снегом, при этом температура воздуха будет колебаться на уровне 0 — минус 2 градусов, а днем потеплеет до 0 — плюс 2 градусов.

Пик ненастья придется на пятницу: днем осадки превратятся в мокрый снег с дождем, при этом будет дуть сильный южный и юго-восточный ветер со скоростью 7-13 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 732 миллиметров ртутного столба.

К вечеру субботы московский регион окажется вблизи центра циклона, осадки начнут ослабевать, а к вечеру прекратятся. Атмосферное давление начнет постепенно понижаться и составит 736 миллиметров ртутного столба. Упадет и температура: сли днем еще будет тепло, до плюс 3 градусов, то уже к вечеру начнется похолодание.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут минус 3-8 градусов, а днем от 0 до минус 5 градусов. При этом в столице и области опять начнется снег, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Спасатели предупреждают жителей Московской области о сильном ветре в четверг, пятницу и субботу, его скорость может достигать 20 метров в секунду, также возможен ледяной дождь, сообщил региональный главк МЧС РФ в четверг.

Спасатели просят жителей региона быть внимательными и воздерживаться от использования личного автотранспорта.