Власти Венесуэлы уверены, что Чавеса заразили раком
08:49, 12 марта 2013Мир
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Власти Венесуэлы пообещали пригласить лучших экспертов со всего мира для расследования причин заболевания Уго Чавеса.
Мадуро уверен, что Чавеса заразили раком / Фото : anti-global.ru
По мнению кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро, Чавеса заразили "с помощью каких-то утонченных технологий", сообщает Росбалт.
По его словам, онкологическое заболевание лидера боливарианской революции "не вписывалось ни в какие рамки".
Ранее президент Боливии Эво Моралес заявил, что лидер Венесуэлы Уго Чавес умер в результате отравления.
Жители Венесуэлы прощаются с Уго Чавесом. 58-летний президент, два года боровшийся в раком, умер в ночь на 6 марта.
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