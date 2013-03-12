Власти Венесуэлы уверены, что Чавеса заразили раком

По мнению кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро, Чавеса заразили "с помощью каких-то утонченных технологий", сообщает Росбалт.

По его словам, онкологическое заболевание лидера боливарианской революции "не вписывалось ни в какие рамки".

Ранее президент Боливии Эво Моралес заявил, что лидер Венесуэлы Уго Чавес умер в результате отравления.

Жители Венесуэлы прощаются с Уго Чавесом. 58-летний президент, два года боровшийся в раком, умер в ночь на 6 марта.