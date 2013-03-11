В Перу туристический автобус сорвался в пропасть: погибли 14 человек
08:53, 11 марта 2013Мир
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В Перу на шоссе между курортными городами Камана и Арекипа туристический автобус сорвался в пропасть.
В результате не менее 14 человек погибли, более 30 получили ранения.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, авария случиласьв условиях плохой видимости из-за густого тумана. Предположительно, водитель потерял управление и автобус съехал с дороги. Машина сорвалась в пропасть на дно горного ущелья, до которого было около 200 метров.
Данные о гражданстве пострадавших пока не сообщаются.
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