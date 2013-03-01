Осужденную участницу Pussy Riot могут закрыть на 15 суток в карцере

Об этом сообщила «Ленте.ру» адвокат осужденной Ирина Хрунова.

Толоконникову хотят наказать за то, что она отправилась в медпункт без сопровождения сотрудника колонии.

По словам Хруновой, 1 марта Толоконникову вызвали к начальнику колонии, чтобы сообщить о возможном наказании. Окончательное решение должна принять дисциплинарная комиссия, которая, предположительно, соберется 2 марта.

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Адвокат убеждена, что нынешние претензии напрямую связаны с тем, что в понедельник, 4 марта, наступает срок, когда Толоконникова может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Хрунова планировала подать такое ходатайство во вторник-среду. Взыскание, полученное осужденным в такой момент, может лишить его шансов на получение УДО, отметила адвокат.

Она также подчеркнула, что намерена обжаловать взыскание, если оно действительно будет наложено, и параллельно обратиться в суд с ходататйством об условно-досрочном освобождении.