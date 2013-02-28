Режим «вакантного престола» начался в Ватикане

Бенедикт XVI, ставший 19 апреля 2005 года 265-м Папой Римским, сегодня в 21.00 (по киевскому времени) завершил свое служение в качестве главы Римско-католической церкви, с этого момента в Ватикане начался режим "вакантного престола" (sede vacante).

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О своем намерении отречься от Апостольского престола 85-летний Йозеф Ратцингер объявил 11 февраля, став первым Папой в современной истории, который решился на подобный шаг. За три часа до начала режима "вакантного престола"Бенедикт XVI, который после отныне будет носить титул "почетного Папы", под звон колоколов покинул Ватикан и на вертолете отправился в летнюю папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где проведет ближайшие два месяца, сообщают РИА "Новости".

Режим "вакантного престола"продлится до марта, когда на конклаве будет избран новый Папа Римский.

Во время sede vacante прекращают деятельность все дикастерии (ведомства) Римской курии, включая госсекретариат. Свою деятельность продолжают камерленго, апостольский пенитенциарий, архипресвитер базилики святого Петра, генеральный викарий государства Ватикан, секретари дикастерий, которые занимаются обычной деятельностью церкви, субститут госсекретариата, секретарь по отношениям святого престола с государствами, а также нунции (дипломатические представители) и великий элемозинарий (глава службы папских милостей).