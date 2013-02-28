Россияне рассказали, за что любят Путина

4 марта исполняется год с момента переизбрания Владимира Путина на третий — после четырехлетнего перерыва — президентский срок. Как выяснили социологи "Левада-центра", большинство россиян по-прежнему считают, что Владимир Путин сделал для страны больше хорошего, чем плохого.

Но при разборе конкретных заслуг в актив ему граждане записывают прежде всего возвращение России "статуса великой державы". Эксперты объясняют это "действием пропаганды", пишет Коммерсант.

Как выяснил "Левада-центр", 47% граждан уверены, что после переизбрания на третий срок Владимир Путин выполняет свои предвыборные обещания. 36% считают, что президент этого не делает. Причем в своей правоте уверены как с той, так и с другой стороны по 8% респондентов. "Люди не очень четко помнят, что вообще обещал Владимир Путин, поэтому, отвечая на такие вопросы, они исходят из того, какое у них к нему отношение",— пояснил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Как показывает этот же опрос, 65% уверены, что за время своего правления Владимир Путин сделал для страны больше хорошего, а 18% — больше плохого. Причем большой заслугой Владимира Путина граждане считают то, что он смог "вернуть России статус великой уважаемой державы" (36% респондентов). "Это эффект пропаганды. За рамками повседневных проблем люди полагаются на то, что им транслирует телевидение",— сказал Лев Гудков, отметив, что об этом достижении вспоминают прежде всего "люди малообеспеченные, жители провинции".

Вторая по популярности заслуга Владимира Путина (ее называют 28%) — повышение зарплат, пенсий, пособий. Но нельзя сказать, что гражданам нравится все, что президент делает в экономической и социальной сфере. Так, по мнению 43% граждан, президенту не удается "обеспечивать справедливое распределение доходов в интересах простых людей", а 36% недовольны, что он не смог "вернуть простым людям средства, утерянные ими в ходе реформ". Кроме того, только 11% считают его заслугой "укрепление закона и порядка", а 25%, напротив, упрекают президента в том, что этого порядка так и не удалось добиться.