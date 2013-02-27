Госсекретарь США после своей оговорки отстаивает право американцев на глупость

Как сообщает газета Washington Times, выступая перед студентами в Берлине в ходе европейского турне, недавно назначенный глава американской дипломатии коснулся вопроса демократических ценностей. По мнению Керри, в США "вы имеете право быть глупым, если вы этого хотите".

"Причина состоит в том, что это - свобода. В Америке у вас есть право отгородиться от кого-либо, если вы этого хотите", - считает госсекретарь, передает РИА Новости.

Ранее СМИ смаковали оговорку Керри в ходе выступления на прошлой неделе перед студентами, когда глава американской дипломатии рассказывал молодежи о "мужественных сотрудниках госдепартамента США", работающих за границей в сложных и подчас опасных условиях. По словам Керри, его подчиненные в ходе своей важной для страны работы, в частности, "поддерживают демократические институты в Кырзахстане и Грузии".

Позднее пресс-служба Госдепа в официальной стенограмме речи руководителя своего ведомства исправила несуществующий в природе "Кырзахстан"на "Кыргызстан". По мнению американских журналистов, рождение нового топонима произошло из-за того, что Керри спутал или посчитал единым целым два государства в Средней Азии - Кыргызстан и Казахстан.