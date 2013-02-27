Госсекретарь США после своей оговорки отстаивает право американцев на глупость
Госсекретарь США Джон Керри, "обнаруживший" не значащуюся на картах центральноазиатскую страну Кырзахстан, считает, что демократические устои США позволяют гражданам страны иметь право на глупость.
Как сообщает газета Washington Times, выступая перед студентами в Берлине в ходе европейского турне, недавно назначенный глава американской дипломатии коснулся вопроса демократических ценностей. По мнению Керри, в США "вы имеете право быть глупым, если вы этого хотите".
"Причина состоит в том, что это - свобода. В Америке у вас есть право отгородиться от кого-либо, если вы этого хотите", - считает госсекретарь, передает РИА Новости.
Ранее СМИ смаковали оговорку Керри в ходе выступления на прошлой неделе перед студентами, когда глава американской дипломатии рассказывал молодежи о "мужественных сотрудниках госдепартамента США", работающих за границей в сложных и подчас опасных условиях. По словам Керри, его подчиненные в ходе своей важной для страны работы, в частности, "поддерживают демократические институты в Кырзахстане и Грузии".
Позднее пресс-служба Госдепа в официальной стенограмме речи руководителя своего ведомства исправила несуществующий в природе "Кырзахстан"на "Кыргызстан". По мнению американских журналистов, рождение нового топонима произошло из-за того, что Керри спутал или посчитал единым целым два государства в Средней Азии - Кыргызстан и Казахстан.