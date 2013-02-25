ЦИК Армении назвал имя президента - оппозиция грозит протестами
Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала окончательные результаты президентских выборов, состоявшихся 18 февраля.
Согласно этим данным, победу одержал действующий президент Серж Саргсян, передает РИА Новости.
"Серж Саргсян набрал 861,373 тысячи голосов избирателей, что составляет 58,64%", - сообщил в понедельник глава ЦИК Тигран Мукучян..
Второе место с 36,74% занял лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян.
Остальные пять кандидатов - экс-премьер, глава партии "Свобода", депутат Национального собрания Грант Багратян, лидер партии "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян, бывший глава МИД непризнанного Нагорного Карабаха Арман Меликян, политолог Андриас Гукасян и эпосовед Вардан Седракян - набрали менее 5% голосов.
В выборах приняли участие 60,18%, или 1,521 миллиона зарегистрированных избирателей.
Лидер оппозиции Раффи Ованисян не исключил, что до 2 марта может обратиться в Конституционный суд для обжалования итогов президентских выборов 18 февраля.
Ованнисян, не признающий итоги выборов, с 20 февраля проводит митинги в Ереване и областях Армении. В минувшую пятницу он объявил о начале "революции приветствий".