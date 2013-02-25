ЦИК Армении назвал имя президента - оппозиция грозит протестами

Согласно этим данным, победу одержал действующий президент Серж Саргсян, передает РИА Новости.

"Серж Саргсян набрал 861,373 тысячи голосов избирателей, что составляет 58,64%", - сообщил в понедельник глава ЦИК Тигран Мукучян..

Второе место с 36,74% занял лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян.

Остальные пять кандидатов - экс-премьер, глава партии "Свобода", депутат Национального собрания Грант Багратян, лидер партии "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян, бывший глава МИД непризнанного Нагорного Карабаха Арман Меликян, политолог Андриас Гукасян и эпосовед Вардан Седракян - набрали менее 5% голосов.

В выборах приняли участие 60,18%, или 1,521 миллиона зарегистрированных избирателей.

Лидер оппозиции Раффи Ованисян не исключил, что до 2 марта может обратиться в Конституционный суд для обжалования итогов президентских выборов 18 февраля.

Ованнисян, не признающий итоги выборов, с 20 февраля проводит митинги в Ереване и областях Армении. В минувшую пятницу он объявил о начале "революции приветствий".