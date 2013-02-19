Новоизбранный президент Армении уже празднует победу

Действующий президент Армении Серж Саргсян, переизбранный, по предварительным данным ЦИК, на второй срок, поздравил свою команду с победой и поблагодарил основных соперников по выборам, сообщает РИА Новости.

"Это были выборы пути, и граждане выбрали путь к обеспеченной Армении. Я счастлив и горд, что на этом пути буду стоять рядом с каждым армянином. Я благодарен нашей команде, горд ею, для такой команды не существует не решаемых проблем", - сказал Саргсян в центральном офисе РПА после оглашения ЦИК предварительных итогов выборов.

Он выразил благодарность также и своим соперникам на выборах. "Благодарен моим соперниками на выборах - Раффи Ованнисяну, Гранту Багратяну и Паруйру Айрикяну, которые смогли внести в политическую жизнь Армении изменения и для меня, искренне, было честью соперничать с ними", - отметил Саргсян.

Президент отметил и журналистов, "не жалеющих сил для освещения предвыборной кампании всех кандидатов, а также юристов и представителей правоохранительных органов, сотрудников безопасности, которые обеспечили свободное право и возможность выразиться каждому кандидату".

Выборы президента Армении состоялись в понедельник, 18 февраля. По данным ЦИК после подсчета 100% протоколов, действующий глава Армении Серж Саргсян одержал победу на выборах с 58,64% голосов (861,167 тысячи избирателей). На втором месте с 36,75% голосов (539,672 тысячи избирателей) первый глава МИД Армении Раффи Ованнисян, третьим с большим отставанием идет экс-премьер Грант Багратян - 2,15% (31,643 тысячи).