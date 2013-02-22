Соратник Меркель: Франция является проблемным ребенком еврозоны

Об этом в интервью радио Deutschlandfunk заявил немецкий политик Михаэль Фукс (Michael Fuchs) — заместитель председателя парламентского блока партии ХДС, лидером которой является канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Lenta.ru.

По словам второго человека в партии Меркель, Парижу необходимо увеличить рабочую неделю, которая во Франции составляет 35 часов, тогда как немцы в неделю работают 40 часов, а швейцарцы — 42 часа.

Кроме этого Фукс посоветовал крупнейшей после Германии экономике еврозоны повысить пенсионный возраст. По его словам, при существующих демографических трендах отпускать граждан на пенсию в 60 лет нецелесообразно.

По словам политика, другие проблемные государства — Испания, Италия — выполнили «домашнее задание» и приняли к меры к повышению конкурентоспособности, а французские власти понадеялись, что «обойдется».

На этой неделе социальную политику Франции подверг критике гендиректор Titan International Морис Тейлор (Maurice M. Taylor). Глава шинной компании написал письмо министру промышленности Франции Арно Монтебуру, который ранее предложил Тейлору купить находящийся под угрозой закрытия завод Goodyear в Амьене.

Обращение гендиректора Titan International опубликовала Les Echos. В письме Тейлор упрекнул Париж в нежелании поддерживать бизнес. Также его не устраивает влияние профсоюзов и производительность труда на французских предприятиях. «Французские рабочие получают высокие зарплаты, но работают только три часа. Они час отдыхают, три часа болтают, и три — работают», — написал он.

Глава шинной компании отказался от покупки завода. «Вы думаете мы совсем идиоты?» — написал Тейлор. По его словам, для Titan International гораздо выгоднее купить компанию в Китае или в Индии, платить работникам один евро в час и поставлять шины во Францию.

Монтебур отказался комментировать письмо, сославшись на то, что не хочет навредить интересам Франции.