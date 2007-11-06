Еврокомиссия предлагает карать за публичные призывы к терроризму

Европейская комиссия на своем сегодняшнем заседании предложила пакет предложений для усиления борьбы с терроризмом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопрос юстиции, свободы и безопасности, Франко ФРАТТИНИ.

«Ни один из наших сограждан не застрахован от этой угрозы», - заметил он.

По словам вице-президента Еврокомиссии, первое предложение касается изменения рамочной Директивы, касающейся борьбы с терроризмом путем включения в нее положений, в соответствии с которыми предусматривается наказание за провокации к осуществлению террористических атак, рекрутирования и обучения террористической деятельности.

Второе предложение Еврокомиссии представляет собой План действий, который предусматривает создание системы быстрого извещения ЕС в случаях потери или похищения взрывоопасных веществ и осуществления подозрительных операций, создания сети экспертов по вопросам обезвреживания не разорвавшихся бомб, усиления контроля за производством взрывоопасных веществ.

Третье предложение заключается в введении новой системы сбора данных о пассажирах самолетов, которые следуют в страны - члены ЕС, или улетают за пределы ЕС, наподобие американской или канадской системы.

В соответствии с этим предложением, правоохранительные органы будут иметь доступ к данным пассажиров накануне полета. Еврокомиссия предлагает установить 19 категорий данных о пассажирах, обязательных для сообщения авиакомпаниями, среди которых адреса электронной почты пассажиров, информация о способах оплаты билета, номерах телефонов.

Предусматривается, что эта информация должна предоставляться правоохранителям ЕС за 24 часа вылета самолета в европейские аэропорты, и, во второй раз – после завершения регистрации.

Как сообщал УНИАН, США и Канада ввели систему получения информации о пассажирах самолетов после террористического нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.

Европа также дважды становилась жертвой террористов: в марте 2004 года, когда прозвучали взрывы в поездах неподалеку от Мадрида, и в июле 2005 года – взрывы в городском транспорте Лондона.