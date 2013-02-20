Грузия разрешит некоторые поездки в Абхазию и Южную Осетию

Южная Осетия и Абхазия были признаны Грузией "оккупированными территориями" в ответ на признание Россией независимости этих стран после войны 2008 года.

По действующему закону, посещение этих территорий, которые Грузия по-прежнему считает своими регионами, без разрешения Тбилиси является нарушением закона и наказывается крупным денежным штрафом (от 1,2 тысячи долларов) или тюремным заключением на срок до четырех лет.

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По законопроекту, первое посещение Абхазии и Южной Осетии будет караться административным штрафом в 400 лари (около 250 долларов). Уголовное наказание будет наступать только за повторное посещение республик.

Кроме того, грузинское правительство получит право выдавать официальные разрешения на визиты в Абхазию и Южную Осетию, посещение которых в таком случае вообще не будет наказываться, передает РИА Новости.