Ватикан может избрать нового Папу раньше объявленного срока

Конклав, на котором будет избран новый Папа Римский, может состояться до 15 марта, заявил журналистам глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Ватикана заявлял, что начало конклава должно быть установлено между 15 и 20 днем с момента введения режима "вакантного престола", который начнется в Ватикане 28 февраля.

Ломбарди пояснил, что двухнедельные рамки начала конклава обусловлены тем, что в Ватикан за это время должны прибыть все кардиналы, участвующие в выборе нового понтифика.

"Но если до этого времени, то есть до середины марта, все успеют приехать, нет необходимости ждать, и тогда, возможно, он (конклав) начнется раньше", — сказал глава печати Ватикана.