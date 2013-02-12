Африка надеется, что новым Папой Римским станет ее представитель

Весть о неожиданном отказе Бенедикта XVI от римского престола вновь породила радужные ожидания на высший пост в Римско-католической церкви африканцев, чья доля в католической пастве неуклонно и быстро увеличивается. В Африке живут 176 млн католиков - треть всех христиан континента.

Большинство сторонников "африканской перспективы" при определении преемника Бенедикта XVI сходятся во мнении, что возможное избрание первого в истории черного Папы станет ещё одним "воздаянием должного" Африке и её растущей роли в мире. Да и послужит уходу в прошлое обид, связанных с работорговлей, колониальным периодом, отношению к африканским странам как к второсортным в первые годы после получения независимости, отмечает ИТАР-ТАСС.

В Европе же придерживаются другого мнения. Новым Папой Римским вместо заявившего об уходе на покой Бенедикта XVI может быть избран не пожилой европейский, скорее всего итальянский кардинал, поскольку Ватикан не захочет окончательно терять свои позиции в Европе - а именно так многие расценят возможный успех одного из темнокожих претендентов на папский престол, считает религиовед Роман Силантьев.

Конклав кардиналов, который должен избрать нового Папу Римского, соберется в марте. Глава Службы печати Святого престола Федерико Ломбарди рассчитывает, что имя нового главы католической церкви будет известно до католической Пасхи, то есть до 31 марта.

"Мне кажется, что Папой будет кто-то из европейцев и, скорее всего, итальянец - итальянская часть кардиналов, Римской курии захочет вернуться на высшие позиции ", - сказал Р.Силантьев РИА «Новости».

По его мнению, серьезной проблемой для Ватикана в настоящее время является "массовый отход от католической веры в Европе", где храмы постепенно пустеют и все меньше людей выражают желание становиться священниками. В странах Африки и Латинской Америки подобных проблем гораздо меньше, более того, "латиноамериканское крыло католической церкви весьма многолюдно и сильно".

При этом Р.Силантьев выразил сомнение в том, что появившиеся в СМИ списки конкретных претендентов на папский престол и предложения букмекеров делать ставки на победу того или иного кандидата "базируются на какой-то достоверной информации".