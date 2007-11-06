В Либерии сбили российский вертолет

В Либерии в результате обстрела разбился российский транспортный вертолет Ми-8 миссии Организации Объединенных Наций: погибли три члена экипажа.

Как передает РИА «Новости», причиной катастрофы вертолета, принадлежащего компании "ЮТэйр", в Либерии 2 ноября стал обстрел с земли.

"Одной из основных версий произошедшего является обстрел вертолета с земли, так как на элементах конструкции вертолета обнаружены множественные характерные цилиндрические отверстия. В настоящее время создается специальная комиссия по расследованию в соответствии с нормами международного права", - сказал представитель компании.

"Вертолет выполнял транспортно-связной полет по заявке гуманитарной миссии ООН в Либерии на перевозку полутора тонн продуктов питания. Пассажиров на борту не было. Погода на момент события характеризовалась как хорошая", - сообщил представитель.