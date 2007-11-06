Президент Польши принял отставку Качиньского

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ официально принял отставку правительства Ярослава КАЧИНЬСКОГО, передает РИА «Новости».

Во вторник Л.КАЧИНЬСКИЙ проведет политические консультации с лидерами парламентских партий, начиная с Дональда ТУСКА - председателя "Гражданской платформы", партии победившей на досрочных парламентских выборах 21 октября, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии главы государства Михал КАМИНЬСКИЙ.

"На этой неделе президент поручит ТУСКУ сформировать правительство", - сказал М.КАМИНЬСКИЙ.

"Эти встречи будут носить консультационный характер перед решением Президента (о назначении Д.ТУСКА премьер-министром), которое он намерен принять на этой неделе", - пояснил представитель канцелярии главы государства.

В понедельник в Польше начал работу новый парламент страны, избранный 21 октября этого года в ходе досрочных выборов. Депутаты принесли присягу и приступили к выборам нового председателя Сейма.

На заседании Сейма присутствовали действующий глава государства Лех КАЧИНЬСКИЙ и экс-Президент Польши Лех ВАЛЕНСА. Л.ВАЛЕНСУ депутаты парламента приветствовали бурными овациями, стоя.

Л.КАЧИНЬСКИЙ не стал выступать перед новым составом Сейма. Как отмечают местные обозреватели, действующий Президент впервые с 1991 года отказался выступать перед депутатами.

Согласно официальным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, на досрочных выборах в Сейм, прошедших 21 октября, победила оппозиционная либеральная "Гражданская платформа" (PO) - 41,51%. На втором месте - правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) с 32,11%. Третью позицию занимает избирательный блок "Левые и демократы" (LiD) - 13,15%. В парламент также прошла Польская крестьянская партия (PSL) - 8,91%.

Таким образом, в новом Сейме Польши у PO - 209 мандатов, 166 мест получил PiS, LiD - 53 депутата, PSL - 31, немецкое национальное меньшинство - один мандат.

Лидер победившей партии "Гражданская платформа" Д.ТУСК, который, как ожидается, станет новым главой правительства, ведет интенсивные переговоры с председателем Польской крестьянской партии Вальдемаром ПАВЛЯКОМ о формировании нового коалиционного правительства страны.

"Гражданская платформа" и Польская крестьянская партия имеют в сумме 240 депутатских мандатов в новом парламенте. Для утверждения правительства необходим 231 голос.