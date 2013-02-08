США обвиняют Францию в финансировании «Аль-Каеды»

Об этом передает Associated Press со ссылкой на интервью дипломата французскому телеканалу iTele. По ее словам, Франция заплатила за освобождение своих граждан, оказавшихся в заложниках у африканских боевиков, 17 миллионов долларов. В итоге, как утверждает Хаддстон, эти деньги попали в руки «Аль-Каеды», с которой французская армия сейчас борется в Мали, пишет Lenta.ru.

Как заявила американский дипломат, речь идет о четырех французах, похищенных в 2010 году на урановой шахте у нигерийского города Арлит. Тогда французские власти согласились заплатить за них выкуп. 17 миллионов долларов были переданы Парижем правительству Мали, которое должно было решить вопрос об освобождении французских граждан. По крайней мере часть этих денег в итоге попала к радикальным исламистам - салафитам, а пленники так и не были отпущены, заявила Хаддлстон.

В ноябре 2011 года боевики захватили в заложники еще двух французов в городе Хомбори в Мали, а в ноябре 2012 - еще одного в Каесе, который также находится в Мали. Предположительно, все семеро французов, захваченных в разное время, находятся сейчас в плену на северо-востоке страны в районе плоскогорья Адрар-Ифорас, пишет France 24. Официально Франция отрицала, что платила выкуп за заложников.

Французские войска с января 2013 года помогают малийской армии освободить север страны от исламистов. За несколько недель военной операции французам удалось освободить все крупные города, которые контролировали повстанцы. В связи с этим уже в начале марта Париж намерен начать вывод своих войск. Французские власти настаивают, чтобы в Мали, как можно скорее, был введен миротворческий контингент ООН.