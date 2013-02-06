Франция рассказала, когда ее войска покинут Мали

Об этом сказал глава французского МИД Лоран Фабиус, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на французскую газету Metro.

"Я думаю, что в марте, если все пойдет, как планируется, французский контингент (в Мали) начнет уменьшаться", - сообщил Фабиуc. Он добавил, что сейчас в Мали находятся около 4 тысяч французских военных.

Ранее министр обороны Франции Жан-Ив Дриан заявил, что в ходе военной операции в Мали были уничтожены несколько сотен боевиков. По его словам, экстремисты выбиты с баз на севере Мали и сейчас скрываются в горных районах на крайнем северо-востоке страны.

Также Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что миссия Евросоюза по реорганизации и обучению личного состава малийской армии (EUTM Mali) начнет работать в Бамако 12 февраля.

"Вчера я дал команду об отправке в Бамако французских подразделений, которые будут входить в миссию. Она начнет действовать на месте официально во вторник 12 февраля. Миссия состоит из подразделений нескольких стран ЕС, вооруженных и экипированных, которые могут участвовать в восстановлении правового государства в этой стране", - сказал Ле Дриан.

Учреждение миссии главы МИД 27 стран ЕС одобрили две недели назад. Она рассчитана на 15 месяцев.