Количество украинских студентов в Польше возросло вдвое

Об этом свидетельствует переданный УНИАН отчет польской образовательной организации "Перспективы", подготовленный на основе данных официальной статистики.

В прошлом учебном году в Польше училось 24,3 тыс. иностранных студентов из 141 страны, что на 4 тыс. человек больше, чем в предыдущем.

Кроме украинцев, в польских вузах было больше всего студентов из Беларуси (почти 3 тыс.), Норвегии (около 1,5 тыс.), Испании (1,2 тыс.) и США (почти 1 тыс.).

Почти треть иностранных студентов изучают в Польше экономику, более четверти - медицину, 11% - выбрали технологические специальности и 8% - социальные науки.

Самыми популярными университетами среди иностранцев оказались Ягелонский в Кракове, Медицинский в Познане, Варшавский и Медицинский в Люблине.

В 2011/2012 году больше всего украинских студентов училось в польской столице - Варшаве (в 7 университетах более 1,2 тыс. студентов), а абсолютным лидером среди вузов оказалась Высшая школа информатики и менеджмента в находящемся недалеко от границы с Украиной городе Жешув (более 900 студентов).

Представитель организации "Перспективы" Бьянка Сивинска отметила УНИАН, что официальные данные по количеству иностранных студентов в 2012/2013 году будут опубликованы в ближайшие месяцы, заметив, что, по неофициальным данных, их количество вырастет до около 30 тыс.

Собеседник агентства сказала, что среди них может быть около 10 тыс. студентов из Украины.

"На встрече в польском посольстве мы получили информацию, что было выдано именно столько студенческих виз, сколько из них будет на самом деле использовано, увидим", - отметила она.