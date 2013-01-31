От Румынии требуют выдать подозреваемых в крупной краже картин

Об этом сегодня сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Дирекцию по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии.

В переданном румынским властям запросе говорится, что трое взятых на прошлой неделе под предварительный арест на 30 суток должны предстать перед судом Нидерландов. Они подозреваются в том, что 16 октября прошлого года похитили из музея семь полотен среди которых "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Клода Моне, "Голова Арлекина" Пабло Пикассо, "Читающая девочка" Анри Матисса, "Женщина перед открытым окном" Поля Гогена, "Женщина с закрытыми глазами" Люсьена Фрейда и "Автопортрет" Мейера де Хаана.

Украденные картины были частью масштабной выставки "Авангард", открывшейся 7 октября и приуроченной к 20-летию галереи. Полотна были застрахованы на 18 млн евро.

Всего на выставке было представлено более 150 работ, в том числе работы Сальвадора Дали, Винсента ван Гога, Пита Мондриана, Василия Кандинского, Поля Сезанна и Энди Уорхолла.