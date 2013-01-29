В Египте затонуло круизное судно с сотней людей на борту

Туристическое судно, на борту которого находилось 112 человек, затонуло на реке Нил на юге Египта.

Как отмечает ряд египетских СМИ, судно по неизвестной причине напоролось на камни в пяти километрах к северу от Асуана.

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