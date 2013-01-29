В Египте затонуло круизное судно с сотней людей на борту

20:30, 29 января 2013
Мир
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Туристическое судно, на борту которого находилось 112 человек, затонуло на реке Нил на юге Египта.

Как отмечает ряд египетских СМИ, судно по неизвестной причине напоролось на камни в пяти километрах к северу от Асуана.

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