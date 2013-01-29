ООН: Более 700 тыс сирийцев стали беженцами

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ООН.

«Мы наблюдаем постоянный поток беженцев на всех границах. Мы работаем в две смены, чтобы зарегистрировать людей», - сказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Сибелла Уилкс.

По данным УВКБ ООН на 27 января, 219 тысяч сирийских беженцев прибыли в Иорданию, более 226 тысяч человек - в Ливан, 163 тысячи - в Турцию, 77,5 тысяч - в Ирак, около 14 тысяч - в Египет.

Конфликт не прекращается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали более 60 тысяч человек. Власти страны заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.