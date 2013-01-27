Новым президентом Африканского союза стал премьер Эфиопии
13:58, 27 января 2013Мир
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Новым президентом Африканского союза стал премьер-министр Эфиопии Хайле Мариам Десалегн.
На этом посту Х.М.Десалегн сменил Президента Бенина Бони Яйи / Фото: ethiosun.com
Об этом было объявлено сегодня на 20-м саммите организации в Адис-Абебе, передает ИТАР-ТАСС.
На этом посту Х.М.Десалегн сменил Президента Бенина Бони Яйи, который руководил панафриканской организацией в течение года.
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