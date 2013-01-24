КНДР объявила о новых запусках ракет, которые «будут иметь своей целью США»

Соответствующее сообщение опубликовало госинформагентство KCNA. Его текст приводит Reuters.

Заявление Пхеньяна последовало спустя приблизительно сутки после того, как Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР. В этот раз они были поддержаны, в том числе и Китаем – ближайшим союзником Пхеньяна.

«Мы примем меры по увеличению и укреплению нашей оборонительной военной мощи, включающей средства ядерного сдерживания», — говорилось в сообщении, которое было первоначальной реакцией КНДР на решение Совбеза ООН.

12 декабря прошлого года Северная Корея успешно запустила ракету «Ынха-3», выведшую на орбиту спутник, который, по данным американских специалистов, не работает. Мировое сообщество склонно рассматривать этот проект как завуалированное испытание Пхеньяном баллистической ракеты большой дальности.

Газета.ру