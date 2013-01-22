Космическое агентство КНДР может попасть под санкции ООН

Об этом сообщил РИА Новости источник в штаб-квартире всемирной организации.

"Проект новой резолюции готов к вынесению на голосование во второй половине дня", — сообщил источник. По его данным, резолюция предусматривает расширение санкционного списка, в который попадает непосредственно и космическое агентство Северной Кореи.

В нарушение прежних резолюций КНДР запустила 12 декабря прошлого года ракету, которая может быть при случае оснащена ядерной боеголовкой и преодолеть расстояние в 13 тысяч километров. Предполагают, что Пхеньян уже обладает ядерными устройствами, которые были испытаны дважды в 2006 и 2009 годах.

В северокорейской миссии при ООН пока не комментируют предстоящее голосование и проект резолюции. "Мы в курсе происходящего. Посмотрим, что будет завтра", — сказал РИА Новости по телефону заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ли Дон Иль.