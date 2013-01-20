Автор «Ежика в тумане»: Магнитский умер от сердечной недостаточности Путина (видео)

Выступая на церемонии награждения лауреатов премии имени Владимира Высоцкого "Своя колея" Норштейн прокомментировал одно из предыдущих выступлений - доктора Леонида Рошаля, который констатировал, что России не хватает 120 тысяч врачей, пишет Лента.ру.

"Я это сразу связал в голове монтажно с тем, когда Путин сказал: 'Магнитский умер от сердечной недостаточности', - продолжил Норштейн. - Я думаю, что Магнитский умер от 'сердечной недостаточности' - и Путина и начальника тюрьмы..." Речь мультипликатора была прервана овацией и криками "браво".

Слова Норштейна про Путина были затем вырезаны из трансляции Первого канала.