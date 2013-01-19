Военные уничтожили главарей группировки, захватившей заложников в Алжире

Об этом сообщает в субботу мавританское агентство Alakhbar.

Боевики связанной с "Аль-Каидой" группировки "Подписавшиеся кровью" 16 января захватили в районе нефтеперерабатывающего комплекса близ Ин-Аменаса несколько сотен алжирских и иностранных специалистов, напоминает РИА Новости. По последним данным, более 600 заложников, в том числе 573 алжирца и несколько десятков иностранцев, освобождены в ходе спецоперации, которая еще продолжается.

Террористы удерживают семь иностранных граждан; 12 человек, среди которых как алжирские, так и иностранные заложники, числятся погибшими.

Среди уничтоженных главарей группировки - выходец из мавританского племени текна и по меньшей мере один алжирец. По информации мавританского агентства ANI, некоторые из боевиков, возможно, - нигерийцы.

Во главе "Подписавшихся кровью" стоит Мохтар Белмохтар (Mokhtar Belmokhtar), получивший прозвища "мистер Мальборо". Он участник войны в Афганистане, где потерял глаз. Там же получил подготовку в лагерях "Аль-Каиды". В 1993 году приехал в Алжир, где стал одним из руководителей "Салафитской группы проповеди и джихада". Власти Алжира неоднократно приговаривали его к смертной казни.