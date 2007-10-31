В России взорван рейсовый автобус: погибли восемь человек, ранены - 45

При взрыве рейсового автобуса в Тольятти погибли восемь человек, ранения получили 45 человек, сообщил РИА “Новости” дежурный областного Центра медицины катастроф.

"Среди раненых очень много обожженных. Есть и те, кто находился рядом в момент взрыва, у них также ожоги и осколочные ранения", - отметил собеседник агентства.

Пресс-секретарь тольяттинской Службы спасения Андрей ДЕРБЕНЕВ сообщил, что кроме этого, за помощью обратились еще 20 человек: "Многие из них в момент взрыва находились недалеко от автобуса - из задело осколками. Также взрывной волной были выбиты стекла на первом и втором этажах близлежащего дома, некоторые жильцы которого также обратились за помощью", - отметил он.

Нескольким людям потребовалась психологическая помощь.

Как сообщил ранее РИА Новости представитель ГУВД Самарской области, в тольяттинском автобусе предположительно сработало безоболочное взрывное устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, прикрепленное ко дну автобуса.

Взрыв рейсового пассажирского автобуса произошел в среду утром на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина.