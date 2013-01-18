Эксперты: Экспорт газа в обход Украины может дорого обойтись «Газпрому»

Переброска экспортных объемов газа с Украины на новый газопровод Nord Stream может дорого обойтись "Газпрому". Контракты монополии по прокачке значительных объемов газа через страны Восточной Европы заключены с условием take or pay, поэтому их недозагрузка грозит "Газпрому" штрафами, сообщает Коммерсант.

В январе-сентябре 2012 года транспортные расходы "Газпрома" уже выросли на 20%. Причем на фоне увеличения издержек он из-за растущей конкуренции вынужден снижать цены для европейских потребителей, уменьшая маржу.

Цена транзита российского газа в Европу через Украину и газопровод Nord Stream (из России в Германию по дну Балтийского моря) в январе-сентябре 2012 года выросла на 20%, до 237,8 млрд руб. ($7,84 млрд), говорится в опубликованном вчера отчете "Газпрома" по МСФО. При этом подорожание стоимости прокачки через Украину составило всего 5%, утверждает источник в Минтопэнерго Украины. Транзит российского газа через Украину сократился в прошлом году на 15%, до 85 млрд кубометров.

Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин добавляет, что Nord Stream, мощность которого в октябре удвоилась до 55 млрд кубометров газа в год, сейчас загружен примерно на треть. Эксперт полагает, что рост экспорта по Nord Stream за счет сокращения транзита через Украину выливается для монополии не только в высокие платежи за прокачку (тарифы Nord Stream не раскрываются), чтобы окупить новый газопровод. Дело в том, что многие контракты на транзит газа с европейскими странами заключены на условиях take or pay, и снижение прокачки оборачивается для "Газпрома" штрафами.

В "Газпроме" и "Газпром экспорте" ситуацию не комментируют. Но в том же отчете по МСФО говорится, что в январе-сентябре тарифы для потребителей в бывшем СССР выросли на 20%, а для Европы — на 9%, маржа с прибыли от продаж снизилась с 36% до 26%. Причем "Газпрому", чтобы выдержать растущую конкуренцию на европейском рынке, приходится снижать цены. В частности, французская GDF Suez, австрийская Econgas и немецкие Wingas и WIEH в январе подали заявки на пересмотр условий своих контрактов, сообщил вчера заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Сергей Челпанов. Ряд европейских потребителей "Газпрома" получили скидки раньше. Компания снизила и среднюю прогнозную цену газа для Европы на 2013 год с $415 за тысячу кубометров до $370.