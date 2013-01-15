У Газпрома за 2012 экспорт упал на 8%

Таким образом, «Газпром» снизил добычу в 2012 году на 4,9%, экспорт - на 8%.

Об этом сообщил журналистам глава холдинга Алексей Миллер в Новом Уренгое, передает агентство «Прайм».

«Наши добычные мощности составляют 600 млрд кубометров. В прошлом году мы добыли 488 млрд кубометров... Экспорт в дальнее зарубежье, по предварительным данным, составил 138 млрд кубометров», - сказал А.Миллер.

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План «Газпрома» по добыче в 2012 году составлял 528,6 млрд кубометров газа.

На прошлой неделе министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи газа в стране сократился в 2012 году на 2,2% - до 655 миллиардов кубометров, по "Газпрому" - на 5,1% - до 482 миллиардов кубометров. Данные самого газового холдинга оказались чуть оптимистичнее.

Что касается экспорта, то Минэнерго сообщало общие цифры по продажам российского газа за рубеж, главным образом в Европу и страны бывшего СССР, в 2012 году: 186 миллиардов кубов (снижение на 8,7% по сравнению с предыдущим годом).

Добыча «Газпрома» в 2011 году выросла на 0,9% - до 513,2 миллиарда кубометров, экспорт в Европу - на 8,2% - до 150 миллиардов кубометров. Поставки газа в страны ближнего зарубежья увеличились тогда на 3,08 миллиарда кубометров и составили 71,1 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, компания "Газпром" ожидала по итогам 2012 года добычу газа на уровне около 500 миллиардов кубометров, в 2013 году ожидает примерно на том же уровне.